تكرار مشهد الانتحار من جسر عبدون… امرأة تهدد بالقفز بعد ابنها (فيديو)

بعد اسبوع من محاولة ابنها الانتحار من على جسر عبدون في العاصمة الاردنية عمان، هددت امراة اردنية بالقاء نفسها من فوق الجسر السبت، قبل ان تتمكن الشرطة من اقناعها بالعدول عن ذلك.

وقال موقع قناة "رؤيا" ان المرأة هددت بالقاء نفسها من فوق الجسر الذي يرتفع 45 مترا عن الارض، مطالبة بالافراج عن ابنها الذي جرى توقيفه عقب محاولته الانتحار منه يوم الجمعة قبل الماضي.

ونقل الموقع عن مصدر امني قوله ان رجال الشرطة تفاوضوا مع المراة واقنعوها بالعدول عن الانتحار من على هذا المعلم الذي يقع في منطقة حيوية في عمان، وذلك قبل ان يقتادوها الى المركز الأمني "لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها".



وكان ابن المراة، وهو شاب عاطل عن العمل في التاسعة والعشرين من العمر اعتلى الجسر مطالبا بحضور وزير العمل شخصيا من اجل اخذ وعد منه بايجاد وظيفة له، مهددا بالقفز ان لم تتم الاستجابة لطلبه.

ولاحقا، عدل الشاب عن المحاولة بعد مفاوضات دامت عدة ساعات مع رجال الامن، والذين قاموا باحتجازه وعرضه على محافظ عمان الذي قر توقيفه بموجب قانون منع الجرائم، على ان يتم عرضه بعد ذلك امام المدعي العام.

وينص قانون العقوبات الاردني على الغرامة والحبس لمدة تصل الى ستة اشهر او بكلا العقوبتين، لكل من يحاول الانتحار في مكان عام. ويتم تشديد العقوبة في حال كان الامر باتفاق جماعي.

وجرى تسجيل 137 حالة انتحار في الاردن خلال العام الماضي بحسب مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة الصحة الاردنية ماجد الشمايلة.

واوضح الشمايلة في تصريحات لموقع عمون ان 104 حالة كانت لذكور و33 لإناث.

