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تكريم رجل أمن سعودي تصدى لـ"المهدي المنتظر" في الحرم المكي

منشور 13 حزيران / يونيو 2021 - 05:03
ارشيف

الوكيل رقيب الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، في حادثة وثقتها الكاميرات.

كرمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الأحد، رجل أمن سعوديا نجح في منع رجل من اعتلاء منبر الحرم المكي بزعم أنه المهدي المنتظر، الذي تشير تفسيرات دينية للشريعة الإسلامية الى ظهوره في ”آخر الزمان“.

ونشرت الرئاسة صورة تجمع الرئيس العام، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع الوكيل رقيب، محمد بن علي الزهراني، خلال تسلمه درعاً تذكارياً.

وكان الزهراني، وهو أحد منسوبي قوة الحج والعمرة، يقف مع رجال أمن آخرين بالقرب من منبر الحرم المكي، بينما كان الإمام يلقي خطبة الجمعة يوم 21 أيار مايو الماضي، عندما اندفع أحد المصلين نحو المنبر.

لكن الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، وسيطر عليه لحين وصول باقي زملائه.

وقالت الرئاسة العامة إن السديس شكر الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام.

وبعد الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة، حظي الزهراني بإشادات واسعة من مواطنيه الذين شاهدوا الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات دالة:السعوديةالحرم المكيالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين

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