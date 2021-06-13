تكريم رجل أمن سعودي تصدى لـ"المهدي المنتظر" في الحرم المكي

الوكيل رقيب الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، في حادثة وثقتها الكاميرات.

كرمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الأحد، رجل أمن سعوديا نجح في منع رجل من اعتلاء منبر الحرم المكي بزعم أنه المهدي المنتظر، الذي تشير تفسيرات دينية للشريعة الإسلامية الى ظهوره في ”آخر الزمان“.

الرئيس العام يكرم رجل الأمن في واقعة المنبر

https://t.co/GSKULJtLlG pic.twitter.com/VkHvZl1CQc — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 13, 2021

ونشرت الرئاسة صورة تجمع الرئيس العام، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع الوكيل رقيب، محمد بن علي الزهراني، خلال تسلمه درعاً تذكارياً.

وكان الزهراني، وهو أحد منسوبي قوة الحج والعمرة، يقف مع رجال أمن آخرين بالقرب من منبر الحرم المكي، بينما كان الإمام يلقي خطبة الجمعة يوم 21 أيار مايو الماضي، عندما اندفع أحد المصلين نحو المنبر.

شاهد بالفيديو .. لحظة محاولة شخص الصعود على منبر #المسجد_الحرام أثناء خطبة #الجمعة. pic.twitter.com/6AF4c7rLBO — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) May 21, 2021

لكن الزهراني استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، وسيطر عليه لحين وصول باقي زملائه.

وقالت الرئاسة العامة إن السديس شكر الزهراني على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام.

وبعد الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة، حظي الزهراني بإشادات واسعة من مواطنيه الذين شاهدوا الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.