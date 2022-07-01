تكريم شرطي سعودي بعد اعتقاله مفحطا خطرا

حظي شرطي سعودي بتكريم من رؤسائه بعدما ظهر في فيديو وهو يقبض على سائق كان يمارس "التفحيط" بسيارته، معرضا نفسه والمارة للخطر.

أظهر أحد رجال المرور في محافظة الدرعية في السعودية سرعة بديهة وحزما في التصرف، حيث أوقف شابا مارس "التفحيط" بسيارته.

ويظهر الفيديو الشرطي يحاصر بسيارته مركبة المفحط الذي حاول الفرار، وذلك قبل ان يترجل ويشهر المسدس في وجهه ويجبره على الاستسلام.

ولقي الفيديو الذي أظهر سرعة حسم رجل المرور للموقف، إعجابا واسعا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إشادتهم برجل المرور وحسمه للموقف خلال ثوانٍ معدودة، حماية للسلامة العامة على الطرقات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية، معرضا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، لحظة تكريم رجل المرور الجندي عبد السلام الصنيتان، من منسوبي شعبة مرور محافظة الدرعية نظير جهوده وحسن تصرفه حيال الحادثة.