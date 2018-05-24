ترامب "سدد 130 ألف دولار دفعها محاميه لشراء صمت ممثلة إباحية"

أعلن المجلس المحلي لمدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن تخصيص يوم 23 مايو/آيار للاحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشجاعتها في التحدث عن علاقتها المزعومة السابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي احتفال بمتجر جنسي، منح المجلس لدانيلز "مفتاح المدينة"، وهو تقليد رمزي للشخصيات العامة التي دأب المجلس على تكريمها.

وتزعم دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب منذ أكثر من عقد من الزمان، ورفعت دعوى قضائية ضده بشأن اتفاق عدم الكشف عن العلاقة.

لكن الرئيس الأمريكي ينفي هذه القضية.

وقال المجلس المحلي لمدينة ويست هوليوود على صحفته على فيسوك إن دانيلز "أثبتت أنها شخصية شجاعة".

ووفقا لمجلة "هوليوود ريبورتر" ، وجهت دانيلز الشكر للمدينة، وقالت: "هذا المجتمع لديه تاريخ طويل في مواجهة المستبدين وقول الحقيقة أمام السلطة، وأنا محظوظة جداً جداً لكوني جزءً من هذا المجتمع".

وحضر محامي دانيلز، مايكل آفيناتي، هذا التكريم وأشاد بشجاعة موكلته.

وقال: "هذه المرأة لديها درجة من الثبات لا يمكن لمعظمنا إلا أن يحلم بها"، مشيرا إلى أنه "سعيد" للعمل معها.

وتزعم دانييلزي أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في فندق في بحيرة تاهو عام 2006، بعد أشهر من ولادة ابنه بارون.

وقال محامي ترامب، مايكل كوهين، الذي يخضع للتحقيق حاليا في الولايات المتحدة، لصحيفة نيويورك تايمز إنه دفع لدانيلز 130 ألف دولار كي تلتزم الصمت بشأن القضية.