تكساس.. 9 قتلى و 7 إصابات إثر إطلاق نار في مركز تجاري (فيديو)

البوابة - قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب 7 آخرين، بينهم حالات حرجة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في ألين بولاية تكساس الأمريكية، فيما قتل المنفذ على يد عناصر الأمن.

وأكدت إدارة شرطة آلن، تحييد منفذ عملية إطلاق النار داخل "ألين بريميوم أوتليتس" التجاري شمال دالاس، بعد أن تعامل معه ضابط إنفاذ قانون كان في الموقع.

وعثر على 7 جثث للقتلى داخل المركز التجاري، فيما تم نقل 9 مصابين إلى المستشفيات، ليتوفى في وقت لاحق اثنين من المصابين، وفقا لإدارة إطفاء ألين.

وأشارت إدارة الإطفاء، إلى أن ثلاثة مصابين في حالة حرجة، بينما الإصابات الأربعة الأخرى في حالة مستقرة

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام، عن وجود أطفال من بين قتلى عملية إطلاق النار

This is the apparent dashcam video of the Allen, Texas shooting.



*Viewer Discretion Advised* pic.twitter.com/xq09w1CmIo — Junior Tamir (@JuinorTamir) May 6, 2023

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم تتجاوز سنهم الخمس سنوات.

وقالت "سي إن إن"، إن الشرطة تبحث عن مطلق نار ثان، بعد مقتل أحد المشتبه بهم بالرصاص، في المركز التجاري الضخم في ألين.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار على جموع الأشخاص في الولايات المتحدة، خلال العام الحالي، حوالي 198 على الأقل، وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.