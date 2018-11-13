تكفى يا سعد: اعدام داعشي قتل ابن عمه الضابط في الامن السعودي

المتهم سعد العنزي قد اعترف بأنه قتل 3 من رجال الأمن

اعدمت وزارة الداخلية السعودية الداعشي سعد العنزي، الذي أقدم على قتل ابن عمه في القضية التي اشتهرت بـ"تكفى يا سعد!" وقد تبنت خلايا داعش العملية البشعة

وقالت مصادر امنية : "تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني سعد العنزي، اليوم الثلاثاء بمدينة حائل بمنطقة حائل".

وحسب توضيح وزارة الداخلية السعودية: "أقدم سعد بن راضي العنزي، وهو سعودي الجنسية، بالخروج عن ولي الأمر وتكفيره له ولرجال الأمن، ومبايعته تنظيم "داعش" الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله وكذلك قتله لمواطن ورجل أمن واشتراكه في قتل رجل أمن آخر".

وأضافت: "أسفر التحقيق مع المتهم عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته على المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني".

وكان المتهم سعد العنزي قد اعترف بأنه قتل 3 من رجال الأمن، وكذلك ابن عمه الذي يعمل في السلك العسكري بمشاركة شقيقه القتيل، وذلك إثر تأثره بفكر تنظيم "داعش" بعد متابعته حسابات متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي حرضته على قتلهم.