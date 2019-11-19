تكليف صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

عين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ويشغل رئيس الوزراء الجديد موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ سنوات وحتى تعيينه في منصبه الجديد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء يوم الاثنين بعد أن كلفه أمير البلاد بإعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.