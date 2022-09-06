تكليف ليز تراس رسميا تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

كلفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الثلاثاء، زعيمة حزب المحافظين ليز تراس رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وجرت مراسم التكليف المتضمنة تسلم الدعوة لتشكيل الحكومة في منتجع الملكة في بالمورال بمرتفعات اسكتلندا، على بعد 1600 كم من لندن، وذلك خلافا للعرف السائد منذ مئات السنين، حيث يتوجّه القادة الذين يغادرون مناصبهم والقادمين على حد سواء إلى قصر باكينجهام في وسط العاصمة.

وحالت مشاكل صحية أثّر على قدرة الملكة على المشي والوقوف، دون عودتها من عطلتها الصيفية السنوية لحضور مراسم تسليم السلطة التي لا تستمر سوى لوقت قصير.

وطلبت الملكة من تراس، زعيمة أكبر حزب في البرلمان، تشكيل حكومة، وذلك خلال اجتماع استمر لنحو 30 دقيقة.

وفازت تراس (47 عاما) بعد انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ الإثنين، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو/تموز الماضي.

ويُتوقع أن تدلي تراس بأول خطاب لها كرئيسة للوزراء، خارج داونينج ستريت بعد ظهر الثلاثاء إذا سمح الطقس بذلك، حيث تشير التوقعات الى هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف.

وهي أجواء تعكس الوضع الاقتصادي القاتم الذي سيتعيّن عليها وعلى كبار وزرائها الجدد التعامل معه من اليوم الأول. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعيينات قبل استضافتها أول اجتماع للحكومة الجديدة وإجابتها عن أسئلة النواب في البرلمان الأربعاء.