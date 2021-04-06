تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

سيكون أمام نتنياهو 28 يوما لمحاولة حشد ائتلاف يمكنه الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست.

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء على فرصة جديدة لاستئناف حياته السياسية بعدما كلفه الرئيس ريئوفين ريفلين بمحاولة لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال الرئيس الإسرائيلي: "إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا"، في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية.

وأضاف الرئيس أنه "وفقا للمحكمة والقانون، يمكن لرئيس وزراء (يواجه التهم) أن يستمر في منصبه".. "لم يكن هذا قرارا سهلا".

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لمحاولة حشد ائتلاف يمكنه الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 مارس، وهي رابع اقتراع في عامين، دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتانياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية.

ولم تفلح المناقشات الماراثونية التي أجراها ريفلين مع ممثلين عن جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الكنيست في الخروج من المأزق السياسي.

وأوصى 52 نائبا في الكنيست، البالغ عدد مقاعده 120، باختيار نتانياهو، مقابل 45 رشحوا السياسي الوسطي ووزير المالية السابق يائير لابيد ليائير زعيم حزب "هناك مستقبل"، وسبعة نادوا بتكليف نفتالي بينيت زعيم حزب "يامينا" اليميني المتطرف.

ورفضت 3 أحزاب، حصلت إجمالا على 16 مقعدا، تسمية أي مرشح في اجتماعاتها مع ريفلين.

وكان نتانياهو حث كلا من بينيت وحليفه السابق جدعون ساعر، الذي أسس حزب الأمل الجديد بعد انشقاقه عن حزب ليكود المحافظ، على الانضمام إليه لكسر الجمود الذي يهيمن على الوضع السياسي في إسرائيل.

ولم يبد بينيت التزاما تجاه التعاون مجددا مع نتانياهو، الذي كانت تربطه به علاقة متوترة.

أما ساعر فقال إنه لن يعمل تحت إمرة نتانياهو، متذرعا بمحاكمة نتانياهو في قضايا فساد، والتي بدأت يوم الاثنين، لكن لم يصل إلى حد تأييد لابيد.

وحضر نتانياهو، الذي ينفي ارتكابه أي أخطاء، جانبا من جلسة المحكمة وكرر لاحقا الاتهامات بأن قضية الادعاء ضده "محاولة انقلاب تستهدف الإطاحة برئيس وزراء يميني قوي" من منصبه.

وسيكون أمام نتانياهو 28 يوما لمحاولة تشكيل ائتلاف ويمكنه أن يطلب من الرئيس تمديد المهلة أسبوعين. ويمكن لريفلين إسناد المهمة لشخص آخر إذا لم تُشكل الحكومة في الفترة المحدد لذلك.

والإثنين، شهدت المحكمة المركزية بالقدس الشرقية بدء مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة في محاكمة نتنياهو بعد 16 شهرا من تقديم لائحة الاتهام ضده، وانطلاق أولى جلسات المحاكمة في 24 مايو/أيار الماضي.