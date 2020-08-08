تلاميذ غزة يعودون لمدارسهم رغم الكورونا

قالت وكالة الاونروا انه "سيتم في المرحلة الحالية إلغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية، تتخللها بعض الأنشطة الترفيهية، مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه بدون ازدحام أو تدافع".

عاد مئات الاف التلاميذ الفلسطينيين السبت الى مدارسهم في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة اشهر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات وقائية.

وقال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة حماس للصحافيين "أن الطلبة سيحصلون خلال أغسطس (آب) على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي أربعًا فقط".

واضاف ثابت "أن الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل".

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اونروا في بيان "إنها استقبلت 285,768 من طلاب لاجئي فلسطين في 277 مدرسة، بمن فيهم 32,083 في الصف الأول الابتدائي".

واضافت "سيجري تخصيص الاسابيع الاربعة الأولى للتعليم الاستدراكي، بغية إعادة تنشيط الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية استدراكًا لما فاتهم من مهارات نتيجة لتوقفهم عن الدراسة بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة كوفيد-19".

واوضحت "أنها نفذت مجموعة إجراءات وقائية أبزرها توفير جميع المواد اللازمة لتعقيم وتطهير المدارس، وتدريب المدارس على كيفية استخدام المعقمات والمطهرات بفاعلية".

ولفتت الى أنه جرى تعقيم جميع المدارس بدون استثناء استعدادًا لاستقبال الطلاب، مبينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير بيئة سليمة وصحية لجميع الطلاب بمدارسها.

وقالت الوكالة "سيتم في المرحلة الحالية إلغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية، تتخللها بعض الأنشطة الترفيهية، مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه بدون ازدحام أو تدافع"، مؤكدة أنه "ستتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل أسبوعي للتقييم والمتابعة واجراء التحسينات اللازمة".

ويقيم نحو مليوني شخص في قطاع غزة الفقير والذي تحاصره اسرائيل منذ 2007، ثلثاهم من اللاجئين.

وسجلت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس 78 اصابة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة ووفاة واحدة.

