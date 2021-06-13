تلقي اللقاح شرط لدخول المراكز التجارية بالسعودية

أفادت مصادر سعودية الأحد، بأن المملكة قررت عدم السماح لغير المحصنين بلقاح كورونا بدخول المراكز التجارية، اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب.

وقالت الوزارة ”سيكون التحصين بلقاح كورونا شرطا لدخول المنشآت التجارية بجرعة واحدة على الأقل“.

وزعت المملكة العربية السعودية 15.7 مليون جرعة لقاح حتى الآن، وهو ما يكفي لتطعيم 23 بالمئة من السكان.

متحدث التجارة : ابتداء من 22 ذو الحجة القادم سيكون التحصين بلقاح كورونا شرطا لدخول المنشآت التجارية بجرعة واحدة على الأقل بحسب ما يظهر في توكلنا pic.twitter.com/cgJySHYhlQ — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 13, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي قوله، إنه "لا توجد تغيرات في المنحنى من ناحية أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تتراوح في عدد محدود"، مشيراً إلى أن "الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يسهم في تحقيق الهدف المنشود بالسير نحو الاتجاهات الإيجابية.

وأوضح العبد العالي خلال مؤتمر صحفي، أن "عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً، حيث تلقى نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا"، مشيداً "بوعي المجتمع وحرصه على أخذ اللقاح، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة" بحسب الوكالة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إلى أن "تأجيل إعطاء الجرعة الثانية يهدف لتحقيق أكبر قدر ممكن من تلقي المجتمع للجرعة الأولى على الأقل، وذلك لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة"، مبيناً أن "اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة".

وأعلن العبدالعالي "تسجيل 1017 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة، من بينها (10132) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالته الصحية مطمئنة، منها (1575) حالة حرجة"، مشيراً إلى أن "عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (448093) حالة، بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة".

