تلميذ يقتل معلمته طعنا في فرنسا

اقدم تلميذ على قتل معلمته طعنا داخل مدرسة في إقليم الباسك جنوب غربي فرنسا الاربعاء، بحسب ما اعلنت النيابة العامة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام جيروم بورييه تاكيده الواقعة التي حصلت في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز في اقليم الباسك؟

وأوضح بورييه ان التلميذ الذي جرى ايقافه استخدم سكينا لارتكاب الجريمة.

والمعلمة القتيلة في عقدها الخامس، وقد فارقت الحياة بعد فشل المسعفين في انعاش قلبها الذي كان قد توقف عقب تعرضها للطعن، بحسب ما ذكرت مواقع اخبارية محلية.

وقالت صحيفة "سود ويست" ان التلميذ كان دخل الى قاعة الصف حيث كانت القتيلة وهي معلمة لغة اسبانية تعطي درسا للصف الأول الثانوي، حيث قام بطعنها بسكين كانت في حوزته.

وسبق ان طعن تلميذ اخر في الخامسة عشرة من عمره معلمته في رقبتها داخل احدى المدارس الثانوية في نورماندي شمالي فرنسا. لكن المعلمة البالغة 63 عاما، كتبت لها النجاة حيث غادرت المستشفى بعد ابام قليلة من الهجوم.