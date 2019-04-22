تل أبيب ترفض طلبا فرنسيا باستئناف دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 11:55
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب رفضت طلب باريس، استئناف دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، معتبرة إياه "غير أخلاقي ومخالفا لمبادئ مكافحة الإرهاب الأوروبية".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن باريس بعثت الأسبوع الماضي برسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية، دعت فيها تل أبيب إلى مراجعة قرارها القاضي بتعليق تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على إعلان إسرائيل في فبراير الماضي حجبها 138 مليون دولار من أموال المقاصة لموازنة دفعات السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل منفذي العمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وردا على النداء الفرنسي، شددت تل أبيب، حسب التقرير التلفزيوني، على أنها ستبقي على سياستها الحالية تجاه المسألة، وأبلغت باريس "في نبرة حادة بشكل استثنائي" بأن طلبها "غير صحيح أخلاقيا ودبلوماسيا، وحتى يخالف مبادئ السياسة الأوروبية حول مكافحة الإرهاب".

كلمات دالة:رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهوالسلطة الفلسطينيةباريسأموال المقاصة

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن