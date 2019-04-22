تل أبيب ترفض طلبا فرنسيا باستئناف دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب رفضت طلب باريس، استئناف دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، معتبرة إياه "غير أخلاقي ومخالفا لمبادئ مكافحة الإرهاب الأوروبية".

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن باريس بعثت الأسبوع الماضي برسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية، دعت فيها تل أبيب إلى مراجعة قرارها القاضي بتعليق تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على إعلان إسرائيل في فبراير الماضي حجبها 138 مليون دولار من أموال المقاصة لموازنة دفعات السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل منفذي العمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وردا على النداء الفرنسي، شددت تل أبيب، حسب التقرير التلفزيوني، على أنها ستبقي على سياستها الحالية تجاه المسألة، وأبلغت باريس "في نبرة حادة بشكل استثنائي" بأن طلبها "غير صحيح أخلاقيا ودبلوماسيا، وحتى يخالف مبادئ السياسة الأوروبية حول مكافحة الإرهاب".