تل ابيب: ايران هاجمت سفينة اسرائيلية في بحر العرب

قالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة "لإسرائيل" في بحر العرب

وافادت تقارير عبرية ان السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومررت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار.



ووفقاً لموقع "القناة 12" "فقد أُبلغت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بالحادث وكذلك أصحاب الشركة المالكة، التي يقع مقرها الرئيسي في حيفا"، لافتةً إلى أن "المؤسسة الأمنية قررت التكتم على الحادثة وطلبت من السفينة مواصلة الإبحار الى الهند".

وبالتزامن، كتب موقع "إينتلي تايمز" على "التويتر"، إن "سفينة اسرائيلية تعرضت لهجوم في بحر العرب"، لافتاً إلى أنها "المرة الثانية التي يُنسب فيها هجوم في الساحة البحرية إلى الحرب السرية بين إيران وإسرائيل".

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، التقديرات في "إسرائيل" أن "هذا هجوم إيراني متعمد".

وتابع الموقع وفقاً للتقديرات أن هذا "انتقام محلي على ضرب سفينة قبل نحو أسبوعين قبالة السواحل السورية ، وهو ما نسبته إيران لـ"إسرائيل".

ولم تعلق ايران على تلك الاتهامات

وسائل إعلام إسرائيلية : إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب pic.twitter.com/vtebyUQE0G — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 25, 2021

نتنياهو يتوعد طهران بعد مهاجمتها سفينة اسرائيلية

وفي 3 من يناير توعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ايران بالرد بعد اتهامها بالتورط في مهاجمة سفينة شحن إسرائيلية في بحر عُمان، وهدد بالرد على الهجوم، في حين نفت طهران مسؤوليتها عن ذلك.

وهدد نتنياهو بأن إسرائيل سترد على ذلك، مشيرا إلى أنها تضرب إيران على كل الجبهات، وستواصل ذلك.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران بأنها العدو الأكبر لإسرائيل.

ووقع انفجاران في السفينة "إم في هليوس ري" (MV Helios Ray) وهي في طريقها إلى سنغافورة؛ مما أدى إلى إصابتها بأضرار، ووصلت يوم الأحد إلى ميناء راشد في دبي بالإمارات بهدف المعاينة وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها.

والسفينة -التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي- أول سفينة إسرائيلية يتم الإبلاغ عن تعرضها لهجوم في المنطقة، وكانت هجمات مماثلة استهدفت في السابق ناقلات نفط وسفن شحن.

#ايران تضرب سفينة نقل اسرائيلية بإسم (لوري) بصاروخ باليستي في بحر العرب pic.twitter.com/c3PIdZtxt4 — The Saudi Post (@TheSaudi_post) March 25, 2021

ايران تكشف عن هجمات اسرائيلية على سفنها

وفي وقت سابق كشف التحقيق الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal)‏ من أن الجيش الإسرائيلي استهدف سفنا إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا، وقال التقرير ان إسرائيل استهدفت 12 سفينة يعتقد أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا، وذلك خوفا من أن تمول من أرباح النفط التطرف في الشرق الأوسط على حد قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإقليميين- إلى أن بعض الهجمات استهدفت سفنا إيرانية كانت تنقل شحنات أسلحة عبر المنطقة، في تعارض مع العقوبات الأميركية والدولية ضد إيران.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن القناة 12، قولها إن سفينة إسرائيلية أصيبت بأضرار في هجوم صاروخي إيراني في بحر العرب pic.twitter.com/vk97N524L3 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 25, 2021

ولم يسبق الكشف عن هجمات ضد ناقلات نفط إيرانية، وإن كان بعض المسؤولين الإيرانيين قد أبلغوا عن بعض الهجمات في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيلي، كما أن إسرائيل لم تعلق من قبل على مثل هذه الحوادث، رغم أنها وجهت من قبل مئات الضربات الجوية، معظمها في سوريا، واستهدفت فيها الجماعات المدعومة من إيران.