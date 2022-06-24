تل ابيب تحدد الدول التي ستستهدف ايران الاسرائيليين فيها

حددت اسرائيل الدول التي تعتقد ان ايران ستهاجم الاسرائيليين فيها بعد ايام من اعلان تل ابيب عن خلايا ايرانية في تركيا حيث دعت الاسرائيليين للمغادرة فورا

الشرق الاقصى

وقال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الجمعة، إن إيران تضع نصب عينيها تنفيذ عمليات ضد الاسرائيليين في الشرق الاقصى اي الدول الابعد عن العالم العربي

ودول الشرق الاقصى موجودة في شرقي القارة الآسيوية، أكبر القارات، وعلى الأطراف الغربية للمحيط الهادئ، والشمالية للمحيط الهندي، أي في أقصى الشرق بالنسبة لخريطة العالم القديم بصفة خاصة

ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במיל' @HaymanTamir, ל-@liat_regev: ייתכן שאיראן תנסה לפגוע בישראלים בזירות נוספות, שבהן הנוכחות הישראלית דלה יותר, כמו המזרח הרחוק • לישראל עדיף הסכם גרעין בעת הזו, הזמן שייתן ההסכם יאפשר לישראל לחזק את יכולותיה המבצעיותhttps://t.co/WcXPv3qdw6#בחציהיום — כאן | רשת ב (@ReshetBet) June 24, 2022

الشرق الأقصى هو مصطلح يستخدمه أهل الشرق الأوسط والعالم الغربي للإشارة إلى دول شرق آسيا، وكذلك الشرق الأقصى الروسي.

ووفق معلقين فقد استبعدو ان تقوم ايران بتلك المهام في المنطقة المذكورة خوفا من توتير علاقاتها مع تلك الدول، واعتبروا الاعلان الاسرائيلي محاولة للتشويش على العلاقة الايرانية من دول المنطقة المشار اليها.

استهداف اسرائيليين في عدة دول

وقال الجنرال هايمان تامير "ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم" واوضح لإذاعة "ريشت بيت"، صباح يوم الجمعة، أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.

ما هي دول الشرق الاقصى؟

الصين

تايوان

هونغ كونغ

اليابان

منغوليا

مكاو

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

اتهامات اسرائيلية لايران

والاسبوع الماضي اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إيران بالوقوف وراء محاولة شن هجمات في إسطنبول تستهدف الإسرائيليين، ودعا الى توثيق التعاون الامني مع انقرة لمواجهة ما وصفه بـ "الهجمات الارهابية"

طهران ترد على اسرائيل

في المقابل اعتبرت ايران على لسان الناطق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده تصريحات لابيد بانها "سخيفة" و"مضحكة"، وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات الإيرانية التركية، وإن الرد الإيراني "على الاغتيالات الصهيونية قطعي وقوي بدون تهديد أمن الدول وسلامة المواطنين العاديين". واشار الى ان الهدف الاسرائيلي تعكير صفو العلاقات بين البلدين المسلمين

توقيف خلية ايرانية في تركيا

وتفيد مصادر اعلامية تركية ان الاجهزة الامنية اوقفت عدد من الأشخاص، بينهم إيرانيون، بشبهة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وكشفت عن توقيف خلية بينهم 5 إيرانيين وعددا من الأتراك بشبهة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وقد تم ضبط مسدسين وكواتم صوت لديهم، واوراق تخص اقامة اسرائيليين في انقرة

من جهتها ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن احباط مخطط ايراني لاختطاف دبلوماسيين إسرائيليين، خلال وجودهم في إسطنبول أخيرا، بينهم السفير الإسرائيلي السابق وزوجته.

قائمة الاغتيالات الاسرائيلية الاخيرة