تل ابيب تحدد الدول التي ستستهدف ايران الاسرائيليين فيها

حددت اسرائيل الدول التي تعتقد ان ايران ستهاجم الاسرائيليين فيها بعد ايام من اعلان تل ابيب عن خلايا ايرانية في تركيا حيث دعت الاسرائيليين للمغادرة فورا
الشرق الاقصى
وقال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الجمعة، إن إيران تضع نصب عينيها تنفيذ عمليات ضد الاسرائيليين في الشرق الاقصى اي الدول الابعد عن العالم العربي
ودول الشرق الاقصى موجودة في شرقي القارة الآسيوية، أكبر القارات، وعلى الأطراف الغربية للمحيط الهادئ، والشمالية للمحيط الهندي، أي في أقصى الشرق بالنسبة لخريطة العالم القديم بصفة خاصة
ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במיל' @HaymanTamir, ל-@liat_regev: ייתכן שאיראן תנסה לפגוע בישראלים בזירות נוספות, שבהן הנוכחות הישראלית דלה יותר, כמו המזרח הרחוק • לישראל עדיף הסכם גרעין בעת הזו, הזמן שייתן ההסכם יאפשר לישראל לחזק את יכולותיה המבצעיותhttps://t.co/WcXPv3qdw6#בחציהיום— כאן | רשת ב (@ReshetBet) June 24, 2022
ووفق معلقين فقد استبعدو ان تقوم ايران بتلك المهام في المنطقة المذكورة خوفا من توتير علاقاتها مع تلك الدول، واعتبروا الاعلان الاسرائيلي محاولة للتشويش على العلاقة الايرانية من دول المنطقة المشار اليها.
استهداف اسرائيليين في عدة دول
وقال الجنرال هايمان تامير "ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم" واوضح لإذاعة "ريشت بيت"، صباح يوم الجمعة، أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.
ما هي دول الشرق الاقصى؟
- الصين
- تايوان
- هونغ كونغ
- اليابان
- منغوليا
- مكاو
- كوريا الشمالية
- كوريا الجنوبية
اتهامات اسرائيلية لايران
والاسبوع الماضي اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إيران بالوقوف وراء محاولة شن هجمات في إسطنبول تستهدف الإسرائيليين، ودعا الى توثيق التعاون الامني مع انقرة لمواجهة ما وصفه بـ "الهجمات الارهابية"
طهران ترد على اسرائيل
في المقابل اعتبرت ايران على لسان الناطق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده تصريحات لابيد بانها "سخيفة" و"مضحكة"، وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات الإيرانية التركية، وإن الرد الإيراني "على الاغتيالات الصهيونية قطعي وقوي بدون تهديد أمن الدول وسلامة المواطنين العاديين". واشار الى ان الهدف الاسرائيلي تعكير صفو العلاقات بين البلدين المسلمين
توقيف خلية ايرانية في تركيا
وتفيد مصادر اعلامية تركية ان الاجهزة الامنية اوقفت عدد من الأشخاص، بينهم إيرانيون، بشبهة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وكشفت عن توقيف خلية بينهم 5 إيرانيين وعددا من الأتراك بشبهة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وقد تم ضبط مسدسين وكواتم صوت لديهم، واوراق تخص اقامة اسرائيليين في انقرة
من جهتها ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن احباط مخطط ايراني لاختطاف دبلوماسيين إسرائيليين، خلال وجودهم في إسطنبول أخيرا، بينهم السفير الإسرائيلي السابق وزوجته.
قائمة الاغتيالات الاسرائيلية الاخيرة
- -مسعود علي محمدي: أستاذ مادة فيزياء الجسيمات في جامعة طهران، اغتيل في 12 يناير/كانون الثاني 2010 في انفجار دراجة نارية مفخخة عند خروجه من منزله في طهران.
- مجيد شهرياري: مؤسس الجمعية النووية الإيرانية كُلّف بأحد أكبر المشاريع في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قتل في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بتفخيخ سيارته
- داريوش رضائي نجاد: لقي حتفه رميا بالرصاص في 23 يوليو/تموز 2011
- حسن طهراني مقدم: قتل بانفجار في مستودع ذخيرة تابع للحرس الثوري في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 اتهم عملاء اميركيين واسرائيليين بالوقوف وراء التفجير
- مصطفى أحمدي روشان: عمل في موقع نطنز النووي، قتل في 11 يناير/كانون الثاني 2012 بانفجار قنبلة مغناطيسية وضعت على سيارته
- قاسم سليماني: قائد فيلق القدس في الحرس الثوري لقي مصرعه في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد يوم 3 من يناير/كانون الثاني 2020
- محسن فخري زاده: لقي حتفه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو عالم نووي بارز قيل انه نائب وزير الدفاع ورئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في الوزارة، وشارك في "الدفاع الذري" للبلاد.
- صياد خدايي: عقيد في الحرس الثوري قتل رميا بالرصاص في 22 مايو/أيار 2022.
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