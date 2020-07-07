تمديد إغلاق الضفة الغربية لمدة خمسة أيام بسبب كورونا

مدّدت الحكومة الفلسطينية مساء الثلاثاء، الإغلاق الذي فُرض للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لمدة خمسة أيام، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.

ويبدأ تمديد الإغلاق، من صباح يوم الأربعاء، ويُسمح خلال الأيام الخمسة، فتح "السوبرماركت والمخابز والصيدليات".

وقال ملحم في بيان صحافي إن البنوك تعمل وفق إجراءات الطوارئ وأن نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات سيكون وفق شروط السلامة المشددة .

وأعلن ملحم عن تفعيل لجان الطوارئ المحلية في جميع المحافظات لحماية المواطنين، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، مع العمل على صياغة ميثاق شرف وطني لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وأشار إلى استمرار العمل بإجراء الفحوصات كما كان معمولاً به منذ وصول الوباء، ولفت إلى "تشديد الإجراءات على عدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء واحتفالات التوجيهي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أوضحت خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة الفيروس، بفرض إغلاق عام في الضفة لمدة 14 يوما إضافيًا، للحد من انتشار الجائحة.

كما توجه ملحم إلى فلسطينيي مناطق الـ48 طالبا منهم "الامتناع عن زيارة الضفة خلال الفترة الحالية".

