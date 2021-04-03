تمديد الطوارئ شهرا في الضفة الغربية لمواجهة كورونا

حتى ظهر السبت بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 277 ألفا و130، منها 2941 وفاة، و248 ألفا و 298 حالة تعاف.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويبدأ العمل بالمرسوم الرئاسي ابتداء من السبت، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأعلن عباس حالة الطوارئ للمرة الأولى في 3 مارس/آذار 2020، لمدة 30 يوما، لمواجهة جائحة كورونا ويتم تمديدها شهريا.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية تخفيف الإجراءات المعمول بها لمواجهة كورونا.

وبحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه، قررت الحكومة انتظام الدوام المدرسي لجميع المراحل، بدءا من الأحد، بعد تعطيله منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأبقت الحكومة على الإغلاق الليلي، في كافة المحافظات، من الساعة 7 مساء (17.00 ت.غ) وحتى 6 صباحا (4.00 ت.غ)، ومنع الحركة الكلية أيام الجمعة والسبت مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

كما أقرت استمرار منع إقامة الأعراس وإحياء الحفلات وإقامة بيوت العزاء وغيرها من التجمعات.

وحتى ظهر السبت بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 277 ألفا و130، منها 2941 وفاة، و248 ألفا و 298 حالة تعاف.