تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود إلى فلسطين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن "محكمة الصلح الإسرائيلية بحيفا قررت تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين، لأربعة أيام أخرى بذريعة استكمال التحقيق معهما، بعد تسللهما عبر الحدود".

ولفتت الهيئة بأن جلسة المحكمة للشابين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صفا قضاء محافظة إربد، عقدت على مرحلتين، الأولى جلسة سرية بحضور المعتقلين فقط بدون محاميهم وذلك بسبب القرار الصادر بحقهما بمنعها من لقاء محام، والثانية تمت بحضور محامي المعتقلين دون تواجد الشابين بقاعة المحكمة.

وأضافت أنه بعد انتهاء جلسة المحكمة بحيفا، عقدت جلسة أخرى بالمحكمة المركزية في الناصرة، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم فيما يتعلق بقرار المنع بلقاء محامي، وخلال الجلسة أبقت المحكمة على قرارها السابق بمنعها من لقاء محامي حتى الساعة 11 مساء من هذا اليوم.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت الشابين الأردنيين أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الملك حسين، ووجهت لهما تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط للقيام بعمل إجرامي