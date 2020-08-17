تمديد حالة الطوارئ في بيروت شهرا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني الإثنين، تمديد إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت شهرا تنتهي في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأرجعت الحكومة في بيان قرار التمديد إلى "الأوضاع الميدانية الراهنة واستقالة الحكومة".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى، دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 آب/أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، وصادق البرلمان عليها الخميس.

وفي 10 أغسطس الجاري، استقالت حكومة حسان دياب.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

