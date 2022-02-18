تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2022

أوردت الجريدة الرسمية في تونس، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ في البلاد ‬حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

ونقلت تقارير اعلامية محلية تونسية عن امر رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، (الرائد الرسمي) والمؤرخ في 15 من الشهر الجاري، فإن حالة الطوارئ، التي كان مقررا أن تنتهي اليوم، ستمدد بدءا من يوم الغد 19 فبراير، وحتى نهاية العام الجاري.

ويكلف الأمر الوزراء، كل فيما يخصه بتنفيذ الأمر الرئاسي.

يذكر أن سعيّد أصدر في 18 الشهر الماضي، أمرا مماثلا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، كان يفترض أن تنتهي اليوم الجمعة.

وعلق سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو (تموز) وأقال الحكومة واستحوذ على معظم السلطات مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.

يذكر أن تونس تخضع لحالة الطواري منذ 2015، حين فُرضت إثر هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.