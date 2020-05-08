تمديد حظر التجول بالسودان وانتشار عسكري شرقي اليمن

مدد السودان الجمعة، حظر التجوال، فيما نشر اليمن 10 آلاف جندي في أكبر محافظاته الشرقية، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

واعلن صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني في مؤتمر صحافي، تمديد حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم لمدة 10 أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال إن إجراءات تمديد الحظر تبدأ من غد السبت، وتستمر على مدار 24 ساعة.

وأوضح تاور أن السماح بالتجوال للمواطنين يكون داخل الأحياء فقط، دون التنقل بين مدن الخرطوم الثلاثة. ‎

وحتى الخميس، سجل السودان 930 إصابة بفيروس كورونا، بينها 52 وفاة.

وفي اليمن، قررت السلطات في محافظة حضرموت (كبرى المحافظات الجنوبية) نشر 10 آلاف جندي، لفرض حظر التجوال الليلي.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، فإن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات استثنائية لضبط الأمن ومكافحة الشغب.

وتأتي هذه الخطوة، إثر احتجاجات وتمرد في بعض مدن حضرموت، شرقي اليمن، على فرض حظر التجوال الليلي الخميس ويمتد من الساعة 4 مساء (14:00ت.غ) وحتى 4 فجرا (2:00 ت.غ).

وحتى الجمعة، سجل اليمن 26 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5 وفيات وحالة تعاف واحدة.

