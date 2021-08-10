تمرين بحري هندي سعودي لضمان الملاحة في الخليج

أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء انطلاق تمرين بين القوات البحرية في المملكة ونظيرتها الهندية يركز على تدريبات مشتركة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي.

تمرين هندي سعودي



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء أن التمرين البحري المشترك "المحيط الهندي" الذي تنفذه القوات البحرية السعودية ممثلة في الأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية، انطلق في مياه الخليج العربي، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني.

تعزيز التعاون الهندي السعودي



وأوضح اللواء القحطاني أن تمرين "المحيط الهندي" يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والهندية، ويهدف لتعزيز التعاون العسكري في العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات.

ويأتي هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة، وتطوير عملية القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات السعودية والهندية.