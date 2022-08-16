تمهيدا لإعدامهما.. إحالة أوراق المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال للمفتي

قررت محكمة مصرية الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه في الجريمة الى المفتي، في خطوة تسبق الحكم عليهما بالاعدام.

وكانت هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة استمعت الاثنين إلى دفاع المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) الذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد تلقيه تهديدات من قبل المجني عليها بإخبار زوجته الأولى بزواجهما.

وعليه استأجر المتهم الاول مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة واستدرج شيماء جمال إليها، ونفذ المخطط الذي كان قد وضعه مع شريكه المتهم الثاني حسين الغرابلي.

وبعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة قيّد المتهم الأول المجني عليه شيماء جمال بسلاسل حديدية لسحب جثتها وإلقائها داخل حفرة أعدها لها، ومن ثم سكب عليها مادة حارقة «مياه نار» لتشويه معالم جثمانها.

وكشف المتهم الثاني عن الجريمة بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن الواقعة، وبالانتقال إلى مكان المزرعة تبيّن صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمان، وفي 7 يوليو الماضي أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وفقا لصحيفة الوطن.

"جبتلك حقك"

استقبلت والدة شيماء جمال خبر إحالة أوراق المتهمين بقتل ابنتها إلى المفتي، بالزغاريد والصلاة ركعتين على صورة ابنتها التي كانت تحملها بين يديها موجهة الشكر للقضاء المصري.

والدة شيماء جمال تسجد شكرا في المحكمة بعد سماعها الحكم

وسمعت والدة شيماء وهي تقول والدموع تنهمر من عينيها "أنا جبتلك حقك أهو يا حبيبتي.. زي ما وعدتك".

وأكّدت الام المكلومة أنها سوف تقيم عزاء ابنتها في الأسبوع نفسه الذي سيتمّ فيه تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الزوج وشريكه في الجريمة، موضحة أنَّها لم تكن تتوقع الحكم بهذه السرعة على المتهمين.

وكانت جلسة الاثنين، شهدت مشادة كلامية بين والدة شيماء جمال والمتهمين أثناء نظر القضية، بعد رؤيتها كبير الأطباء الشرعيين وكبير الأطباء النفسيين، ما استدعى رئيس المحكمة إلى الأمر بحجزها لحين الانتهاء من الجلسة، داخل غرفة في المحكمة بسبب انفعالها على المتهمين.