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تمهيدا لاعدامهما.. محكمة مصرية تحيل أوراق راهبين مسيحيين للمفتي

تمهيدا لاعدامهما.. محكمة مصرية تحيل أوراق راهبين مسيحيين للمفتي
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