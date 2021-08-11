تميم يأمر بتعيين سفير لبلاده في السعودية

قالت مصادر دبلوماسية في الدوحة ان امير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني امر اليوم الأربعاء بتعيين سفير جديد لبلده إلى السعودية، بعد تجاوز الأزمة المستمرة في منطقة الخليج منذ عام 2017.

وافاد الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم أصدر اليوم قرارا يقضي بتعيين بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

قطر تعين بندر محمد عبدالله العطية سفيرا لها لدى المملكة العربية السعودية . pic.twitter.com/3g0QiLyP9B — فرويد (@FreudKsa) August 11, 2021

وقالت مصادر "أصدر حضرةُ صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية".

كما أصدر الأمير تميم قرارات تقضي بتعيين سفراء جدد إلى كل من بلجيكا وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا والاتحاد الأوروبي.

وكانت السعودية قد أعادت سفيرها إلى قطر في يونيو الماضي.