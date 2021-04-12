  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تميم يهاتف السيسي لأول مرة منذ المصالحة

تميم يهاتف السيسي لأول مرة منذ المصالحة

منشور 12 نيسان / أبريل 2021 - 04:40
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يسار) والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يسار) والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

تبادل الزعيمان في الاتصال التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية “الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية على تويتر “سمو أمير البلاد المفدى يتبادل التهاني مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم”.

يشار إلى أن العلاقات بين مصر وقطر قد استؤنفت عقب إعلان قمة العلا التي عقدت بالسعودية في مطلع العام الجاري.

كانت مصر والسعودية والبحرين والإمارت قد قطعت العلاقات مع قطر في عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولكن الدوحة نفت ذلك قطعيا.

كلمات دالة:عبدالفتاح السيسيتميم بن حمد آل ثانيمصرقطررمضانقمة العلا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...