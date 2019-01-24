عام 2018، بدأ بداية سيئة، لكن نهايته كانت جيدة بالنسبة لأمير قطر

حل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والصحفي المقتول جمال خاشقجي، في قائمة المئة الأكثر تأثيرًا في العالم، وفق القائمة السنوية لمجلة "فورين بوليسي".

وضمت القائمة، التي نشرتها المجلة الأربعاء، 100 شخصية من مختلف الجنسيات ضمن 10 فئات.

وجاء أمير قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي، ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في فئة الشخصيات الأقل من 40 عاما.

وقالت المجلة، إن عام 2018، بدأ بداية سيئة، لكن نهايته كانت جيدة بالنسبة لأمير قطر.

وأشارت إلى أن الأمير تميم، استطاع الصمود في وجه المقاطعة المفروضة على بلاده.

وأضافت: "تبين أنه (الأمير تميم) قوة ماكرة لا يستهان بها في الشرق الأوسط".

وعن ولي العهد السعودي، قالت المجلة: "ربما تلاشى تألق محمد بن سلمان في 2018، بسبب مقتل خاشقجي، وردة فعل الكونغرس تجاه حرب اليمن، وانسحاب شخصيات مؤثرة من دافوس الصحراء، في أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت: "إلا أن قوته لا تزال تشهد تناميا، خاصة مع استمرار خطته لإنهاء اعتماد بلاده على النفط مستقبلا".

وجاءت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ضمن فئة أقوى 10 شخصيات خلال العقد الماضي.

كما جاء رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، واللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فين دير لاين، ضمن قائمة الأكثر تأثيرا بمجال الدفاع والأمن.

وحل خاشقجي، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، ضمن فئة المفكرين الراحلين الأكثر تأثيرا.

وضمت المجلة شخصيات بارزة أخرى في مجالات مختلفة ما بين الصحة والفنون والطاقة والمناخ، والتكنولوجيا والاقتصاد والأعمال.