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تنازل فرنسي مشروط.. نعم لأطفال الدواعش لا لآبائهم وأمهاتهم

تنازل فرنسي مشروط.. نعم لأطفال الدواعش لا لآبائهم وأمهاتهم
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