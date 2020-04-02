تنامي أعداد وفيات وإصابات كورونا على امتداد رقعة العالم العربي

سجلت مصر، كبرى الدول العربية عدديا، أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، وذلك بواقع 71 إصابة، ما رفع العدد الاجمالي الى 850، فيما شهدت أعداد الوفيات وحالات الاصابة بالفيروس تناميا مضطردا على امتداد رقعة العالم العربي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن “إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 850، عقب تسجيل 71 إصابة جديدة”.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا في مصر بلغ 52 وفاة، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

كما أعلنت وزارة الصحة في الامارات الخميس، تسجيل 210 إصابات بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في هذا البلد الخليجي إلى 1024 حالة، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.

ونقلت الوكالة الخميس عن السلطات قولها إنها قررت تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية ابتداء من يوم الخميس ولمدة أسبوعين قابلين للتجديد.

وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة أن المدة تحدد "بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

وفي السعودية، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة و64 حالة تعافٍ جديدة.

ويرتفع بذلك الى 1885 إجمالي حالات الاصابة المسجلة في السعودية.

ومنعت السلطات في المملكة الخميس، التجول فى أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)

وتقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 74 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 643، شفي منهم 381، فيما توفي 4.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 342، منها 15 في العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أنه جرى تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 231.

كما أكد وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 57. وكانت السلطنة قد سجّلت حالة وفاة واحدة بكورونا.

في فلسطين، أعلن المتحدث باسم الحكومة تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 155.

وجميع الإصابات الجديدة لعمال يعملون في إسرائيل والمستوطنات ولمخالطين بهم.

وفي لبنان، تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16. كما تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 494.

الى ذلك، أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 21 إصابة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 299.

وبلغت وفيات الفيروس في المملكة 5 حالات، فيما يخضع بعض المصابين للعناية المشددة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الأردن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الخميس للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا. ولا يشمل الحظر الكوادر الطبية.

وسجلت تونس 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 455 حالة، بحسب ما اعلنته وزارة الصحة التونسية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بأنه تم اكتشاف الإصابات بعد إجراء 674 تحليلًا مخبريًا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جراء الفيروس، وإخضاع 18882 شخصًا إلى الحجر الصحي.

كما أعلنت الجزائر الخميس، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 83، إثر تسجيل 25 وفاة في البلاد.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار للتفلزيون الرسمي، إن الوزارة سجلت 25 حالة وفاة جديدة و139 إصابة مؤكدة بالفيروس بشكل يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 83 وفاة من بين 986 إصابة.

وأوضح فورار أن عدد المتعافين من الفيروس استقر عند 61 شخصا من بين العدد الإجمالي للمصابين.

والأربعاء، أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال الليلي بسبب الفيروس إلى 4 محافظات جديدة؛ ليرتفع إجمالي المحافظات التي شملها القرار إلى 14 إلى جانب عزل البليدة التي تعد بؤرة الوباء.

والثلاثاء استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات البلاد (48 ولاية) في الوقت الحالي، تجنبا لتجميد نشاط المؤسسات وكذلك مشاكل التموين.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 44 إثر تسجيل 7 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة نقلته القناة المغربية الرسمية إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 691، عقب تسجيل 49 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن البلاد سجلت خلال المدة ذاتها 7 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 44.كما أعلن شفاء 4 حالات جديدة من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 30.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة الخميس، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مختلف المحافظات؛ ليرتفع مجموع الإصابات الكلي في البلاد إلى 772.

وأعلنت الوزارة شفاء 20 حالة جديدة، في حين وصل مجموع الإصابات إلى 772، وبلغ مجموع الوفيات 54 حالة، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، ووصلت حالات الشفاء إلى 202 حالة.

وطالب الرئيس العراقي برهم صالح في وقت سابق الخميس، رئيس الوزراء بضرورة إطلاق سراح الموقوفين، وإصدار عفو خاص، بسبب فيروس كورونا.

