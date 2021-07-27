تندر في الاردن بعد تجريب الباص السريع

تندر نشطاء اردنيون على العمل التجيريبي للباص السريع الذي استمر العمل فيه لمدة 12 عاما، فيما لا تزال الحفريات مستمرة في غالبية المناطق التي من المفترض ان يمر فيها

وتعمل امانة عمان على المشروع منذ اكثر من عقد وقد قامت بعشرات اغلاقات للطرق والشوارع مما اسفر عن اختناقات كبيرة في عملية السير، وتقدر تقارير اخبارية وتصريحات لمسؤولين اردنيين تكلفة المشروح اكثر من 200 مليون دينار اردني

واكتشف المواطنون بعد غموض لسنوات ان الحافلات التي تقل الركاب ما هي الا حافلات عادية لكن خصص لها ممرا مستقلا، كان قد استخدم المواطنون الجزء المنتهي العمل فيه لممارسة رياضة المشي والتنزه.

التندر لم يتوقف عند ما شاهدة المواطنون في عاصمتهم، بل ان امانة عمان عرضت لافتات تشجيعية لاستخدام الباص السريع قالت فيها ان هؤلاء الاشخاص يستخدمون الباص السريع لتسهيل اعمالهم واستغلال وقتهم في وقت لم يكن الباص قد تم تشغيله بعد

واليوم وبعد طول انتظار اصبحت السيارات تسير في ممر الباص السريع مما اسفر عن تعطل مسيرته التجريبية، ودعا مراقبون الى فرض غرامات باهظة بحق اي سيارة تدخل مسرب الباص السريع

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال تفقده لمحطة الركاب في صويلح، أهمية "المشروع الحيوي والاستراتيجي" للنقل العام في العاصمة الذي أصبح منجزًا ملموسًا يلبي احتياجات المواطنين بوسائل نقل عام آمنة ومريحة تحفظ كرامات الناس، مشددًا على أهمية كفاءة التشغيل وبما يعزز ثقة المواطنين بخدمات النقل العام.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستكمل بداية العام المقبل من دوار المدينة الرياضية مرورًا بشارع الشهيد وتقاطع طارق ومستشفى الأمير حمزة وشارع الاستقلال وصولا إلى منطقة المحطة.