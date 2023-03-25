تنديد بسماح الحكومة الدنماركية لمتطرفين بتدنيس المصحف

اقدم انصار مجموعة تدعى "Patrioterne Gar Live (Patriots Live)" في الدنمارك على تدنيس القرآن الكريم في حادثة ليست الاولى من نوعها التي تسمح بها الحكومة في كوبنهاجن

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين الهجوم الدنيء والهمجي والشنيع الذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم وعلمنا المجيد في الدنمارك" واشارت الى ان الدنمارك شريكة في جريمة الكراهية بسماحها بالاعتداء على المقدسات التي تعد قيما مشتركة للإنسانية، تحت ذريعة حرية التعبير

واعتبرت انقرة ان "سماح الدنمارك بهذا الاعتداء الإرهابي والدنيء، يُعد موقفا غير مسؤول منها، ويتعارض مع روح التحالف والقيم العالمية، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)" مضيفة ان هذا التصرف للدنمارك سيلحق أيضا أضرارا بأجواء السلام الداخلي لديها.

ودعت الحكومة التركية الدنمارك للتراجع فورا عن الخطأ، وأن تحذو حذو البلدان المتحضرة واكدت على ان من الضروري محاسبة "الكائنات" التي ارتكبت جريمة الكراهية

من جهتها دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية الفعل الاجرامي الشنيع ووصفته بانه عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك، وقالت عمان ان إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً

وتم نقل الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر فيما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة له، إلى جانب الاعتداء على العلم التركي بالحرق وفق ما اشارت وكالة انباء الاناضول التركية