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تنديد فلسطيني بمشروع إسرائيلي لإقامة “تلفريك” ملاصق للأقصى

تنديد فلسطيني بمشروع إسرائيلي لإقامة “تلفريك” ملاصق للأقصى
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