تنصيب أردوغان: مراسم رسمية تجمع 78 مسؤولًا دوليًا في أنقرة (أسماء)

تشهد مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي ستقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مشاركة 78 مسؤولا دوليا، مساء اليوم السبت.

يتضمن الحضور 21 رئيس دولة و13 رئيس وزراء، بالإضافة إلى 12 رئيس برلمان وممثلين عن 8 منظمات دولية.

ويشارك في حفل تنصيب الرئيس التركي، عن الجانب الروسي، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين. ومن جانب الصين، يشارك نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دينغ تشونغلي في هذا الحدث الرسمي.

وتاليا رؤساء الدول الإحدى والعشرين المشاركون في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان :

إلهام علييف - الأذربيجان

نيكولاس مادورو - فنزويلا

رومين راديف - بلغاريا

علي بونغو أونديمبا - الغابون

عمر سيسوكو إمبالو - غينيا بيساو

سيريل رامافوسا - جنوب إفريقيا

ياكوف كيلاتوفيتش - الجبل الأسود

قاسم جومرد توكاييف - كازاخستان

صدر جباروف - قرغيزستان

دانيس ساسو - الكونغو

فيوزا عثماني - رئيسة كوسوفو

أرسين تتار - رئيس ما تسمى بـ "جمهورية شمال قبرص التركية"

ستيفو بينداروفسكي - شمال مقدونيا

شوكت ميرضياييف - أوزبكستان

بول كاغامي - رواندا

ماكي سال - السنغال

حسن شيخ محمود - الصومال

فاوري إسوزيمنا - توغو

سيردار بيردي محمدوف - تركمانستان

محمد شهاب الدين تشوبو - البنغال

مامادي دومبويا - غينيا

بالإضافة إلى الرؤساء ورؤساء الوزراء الذكور الذين ذكرتهم، يشارك في مراسم التنصيب أيضًا عدد من الشخصيات البارزة والممثلين الدوليين، وهم:

شهباز شريف - رئيس الوزراء الباكستاني.

فيكتور أوربان - رئيس الوزراء المجري.

نيكول باشينيان - رئيس الوزراء الأرميني.

عبد الحميد الدبيبة - رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتشارك أيضًا الممثلون عن 8 منظمات دولية، وهم:

كوبانيتش بيك عمر علييف - الأمين العام لمنظمة الدول التركية.

ينس ستولتنبرغ - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو.

حسين إبراهيم طه - الأمين العام للتعاون الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك في المراسم زيليكا سفيجانوفيتش - رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وزيليكو كومشيتش ودينيس بيسيروفيتش - أعضاء المجلس، وميلوراد دوديك - زعيم صرب البوسنة.

من الجانب المصري، يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في المراسم، بينما انتدب الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للمشاركة في حفل إعادة تنصيب أردوغان.

