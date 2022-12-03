تنظيم القاعدة يسيطر على المزيد من المدن في الصومال

قالت مصادر امنية صومالية ان حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة سيطرت على المويد من المناطق الاستراتيجية المهمة في جنوب غرب البلاد وهو ما يعد انتكاسة كبيرة للقوات الحكومية الصومالية

ووفق التقارير فانه وبعد يومين عن استيلاء مسلحي حركة الشباب المتطرفة على قاعدة دينوناي العسكرية، فقد تمكنت تلك الحركة على مدينة بيدوا وخاصة على منطقتين في إقليم باي بولاية جنوب الغرب الصومالية.

واشارت المصادر الى ان القوات الحكومية انسحبت من منطقة “جوف جدود” الواقعة على بعد 30 كم من بيدوا عاصمة الجنوب الغربي الا ان التقارير افادت بمطاردة حركة الشباب للقوات الحكومية اثناء انسحابها من منطقة “دينوناي”

وتاتي هذه النكسة الحكومية امام حركة الشباب بعد ان نجح الجيش الصومالي بدعم من العشائر المسلحة في تحقيق مكاسب كبيرة ضد حركة الشباب التي لجأت الى مهاجمة الفنادق والمؤسسات المهمة والمراكز الحكومية مستخدمة الانتحاريين والهجمات المفخخة

وتقول المصادر ان القوات الحكومية عازمة على استعادة سيطرتها على القاعدة التي تعتبر أحد مفاتح العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في محافظة باي.