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تنظيم داعش محاصر داخل كيلومتر مربع واحد في شرق سوريا

تنظيم داعش محاصر داخل كيلومتر مربع واحد في شرق سوريا
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