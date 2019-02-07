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تنظيم داعش محاصر في أقل من واحد في المئة من مساحة "الخلافة"

تنظيم داعش محاصر في أقل من واحد في المئة من مساحة "الخلافة"
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