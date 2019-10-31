تنظيم داعش يؤكد مقتل البغدادي وتعيين القرشي خلفا له

وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

أكد تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مقتل زعميه أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع.

وأعلن التنظيم المتشدد تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي.

وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية قتلت المهاجر الذي كان من المرجح أن يتولى زعامة تنظيم داعش خلفا للبغدادي الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع.

أضاف ترامب على تويتر ”تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم“.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن ترامب كان يشير إلى أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم داعش والشخصية البارزة في التنظيم المتشدد.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الاثنين إن المهاجر لاقى حتفه في غارة مشتركة لقوات بقيادة كردية وقوات أمريكية في شمال سوريا.

وأعلن ترامب يوم الأحد أن البغدادي قُتل خلال غارة لقوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا.

