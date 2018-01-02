تنفيذ الاعدام شنقا في خمسة محكومين في مصر

ارشيف

تم صباح الثلاثاء تنفيذ حكم الاعدام شنقا في خمسة أشخاص في مصر، اربعة منهم دينوا في اعتداء بقنبلة على ستاد كفر الشيخ (دلتا النيل) ما أوقع ثلاثة قتلى من طلبة الكلية الحربية، والخامس دين في قضية جنائية، بحسب مسؤول أمني.

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام على تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون ب15 رجلا دينوا بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وقال المسؤول إن حكم الاعدام شنقا نفذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالمحكومين الخمسة في سجن برج العرب (غرب الاسكندرية على ساحل المتوسط شمال مصر).

وتم في 15 نيسان/إبريل 2015 تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ شمال القاهرة أمام مكان تجمع عدد من طلبة الكلية الحربية، ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم.

وقالت وسائل اعلام محلية ان المتهمين الاربعة الذين حكم عليهم بالاعدام في هذه القضية ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين التي شنّت السلطات حملة قمع واسعة ضد كوادرها عقب اطاحة الجيش بالرئيس السابق المنتمي اليها محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وبذلك يكون تم تنفيذ حكم الاعدام في 20 شخصا في مصر في اقل من عشرة ايام. وهي أكبر دفعة من عمليات الاعدام في مصر منذ ان نفذت السلطات في العام 2015 أحكاما باعدام ستة اشخاص دينوا كذلك في هجمات ضد الجيش والشرطة.

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء منذ العام 2013.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالاعدام في حق مئات الاسلاميين الا ان محكمة النقض ألغت العديد من هذه الاحكام.

وخلال العام الاخير، استهدف تنظيم الدولة الاسلامية كذلك المدنيين بكثافة. فتعرض المسيحييو لاعتداءات أوقعت اكثر من 100 قتيل، بينما قتل 305 أشخاص في اعتداء على مسجد يرتاده صوفيون في تشرين الثاني/نوفمبر، في الاعتداء الاكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.