تنفيذ حكم الإعدام بقاتل الطالبة المصريه نيرة أشرف

نفذت سلطات سجن جمصة بمحافظة الدقهلية حكم الإعدام على الجاني محمد عادل في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وكان النائب العام في مصر حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما أسند اليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

والد نيرة أشرف.. رسالة إلى المتعاطفين

قال والد نيرة أشرف لكل من تعاطف مع القاتل محمد عادل: "الناس اللي متعاطفة مع القاتل ربنا يجمعكم بيه ويحشركم معاه" ويقصد في ذلك يوم القيامة، مبينا في تصريحات لـموقع القاهرة 24 أنه : لما شوفت فيديو بنتي من كام يوم حسيت إنها بتتقتل تاني قدامي، وحكم الإعدام حكم قاضي الأرض ولسه حكم ربنا قاضي القضاة".

وشدد والد نيرة أشرف أنه كان متأكدا ان حق ابنته راجع زي كما أنه متأكد من القصاص في الآخرة، مشيرا إلى بشاعة ما حدث من محمد عادل مع ابنته نيرة، وموضحا: "أن لا أحد يحب أي أحد يعمل فيه كده واللي حصل من القاتل مع نيرة افتراء ومبيحصلش حتى مع المواشي".