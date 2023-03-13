تنفيذ حكم القتل تعزيرا لأردني في السعودية

البوابه - نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حكم القتل تعزيرا يوم الأحد في منطقة تبوك بالمواطن الأردني على حسين سعيد عبد الفتاح أبو الخير عقب إدانته بتهريب أقراص الامفيتامين المخدرة.

وأشارت وزارة الداخلية في السعودية عبر بيان أصدرته إلى القبض على أردني الجنسية عند قيامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، ومن ثم إحالته إلى المحكمة حيث صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك من ثم الحكم بقتله تعزيرا.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت الحكم من المحكمة العليا ليصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا .



