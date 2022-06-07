تهديد أميركي لدول أفريقية في حال شراء حبوب من روسيا

على الرغم من حاجة الدول الافريقية وخاصة الفقيرة لمادة القمح، وتعاون السلطات الروسية الممتد منذ سنوات بتقديم هذه المادة الرئيسية باسعار مخفضة، فان الولايات المتحدة تقطع الطريق على تلك الدول المحتاجة وتهددها في حال استمرت باستيراد القمح من روسيا من دون تقديم بديل

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية في منتصف شهر أيار الماضي، 14 دولة غالبيتها في أفريقيا، من الاستفادة من سفن الشحن الروسية التي تغادر الموانئ القريبة من أوكرانيا لأنها تحمل «حبوباً أوكرانية منهوبة» وفق زعم وتبرير واشنطن

وحددت رسالة أميركية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، لتلك الدول ثلاث سفن شحن روسية على أنها سفن يشتبه في أنها تحمل حبوباً أوكرانية مسروقة.

وأوردت الصحيفة أن هذا التحذير من الولايات المتحدة قد وضع هذه البلدان على مفترق طرق، إذا ما استغلوا هذه الحبوب التي «نتجت من جرائم حرب محتملة»، فسوف يثيرون استياء حليف غربي قوي، وإذا رفضوا تلقي هذه الحبوب، فسوف تتفاقم أزمة الغذاء لديهم.

كما كتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة حذرت من أن «الكرملين» يحاول بيع الحبوب الأوكرانية المنهوبة إلى البلدان المنكوبة بالجفاف في أفريقيا وتحقيق أرباح، مع العلم أن بعض هذه البلدان الأفريقية «معرضة لخطر المجاعة».

وكان رئيس السنغال ماكي سال، والذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، قد التقى يوم الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إمدادات الحبوب.

ووفقًا للأمم المتحدة، تزود روسيا وأوكرانيا عادة بنحو 40% من القمح الأفريقي، وارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 23% منذ العام الماضي.