تهديد بشل مطار بن غوريون.. تظاهرات ضخمة تجتاح إسرائيل

شهدت شوارع "تل أبيب" ومدن أخرى احتشاد مئات الآلاف من الإسرائيليين اليوم السبت، في مظاهرات مستمرة للأسبوع الـ27 على التوالي، احتجاجاً على خطة التعديل القضائي التي يسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتنفيذها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الاحتجاجات تجددت بعد نشر محضر المناقشة الذي عقده نتنياهو بسبب استمرار المظاهرات واحتجاجها على حصار المطار، حيث أصبحت هذه الاحتجاجات تستمر للمرة الـ26 على التوالي.

وأصدر المتظاهرون بيانًا يشير إلى أن الحقوق الأساسية في خطر شديد، عندما يتآمر نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين لحظر التظاهرات وإضعاف القضاء، وتعيين القضاة بنفسهما لخدمتهما.

ونزل المحتجون إلى شارع أيالون المركزي في تل أبيب وأوقفوا حركة المرور لمدة نصف ساعة، حيث تم اعتقال أحد المتظاهرين وفقًا للإعلام الإسرائيلي.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن منظمي التظاهرة يعتزمون تكثيف الاحتجاج في مطار بن غوريون يوم الاثنين المقبل، حيث يهدد المحتجون بشل المطار.

وأفادت قناة كان أن التظاهرات تشمل مناطق متعددة في إسرائيل احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وتدعي حكومة نتنياهو أن التعديلات القضائية تهدف إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز سلطات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي يعتبرها الحكومة غير موضوعية.

ومن ناحية أخرى، يرون النقاد للتعديلات أنها تهدد بالتوجه الاستبدادي.

