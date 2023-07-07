تهديد فلسطيني لقناة الجزيرة القطرية

ارسلت السلطة الفلسطينية كتاب احتجاج الى قناة الجزيرة القطرية حذرتها بموجبها باتخاذ اجراءات ضدها في حال واصلت القناة تجاوز قواعد العمل المهنية فيما يتعلق بمعالجة الملف الفلسطيني
وقال الكتاب الموجه الى الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية ان تغطية القناة الخاصة باخبار فلسطين وخصوصا فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي الاخير على مدينة جنين ومخيمها خرج عن القواعد المهنية
وقال كتاب الاحتجاج ان عدم التوازن والالتزام بالموضوعية ظهر بوضوح من خلال التعرض للشان الفلسطيني الداخلي وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية يمس بالسلم الاهلي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني بالتالي يتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول فيها في دولة فلسطين والتي بموجبها تعمل قناة الجزيرة القطرية
وحذرت السلطة الفلسطينية القناة باتخاذ اجراءات قانونية في حال استمرت على نهجها محملة اياها المسؤولية في الوصول الى هذا القرار.
وحاولت القناة الترويج لبعض الاطراف المحسوبة عليها وعلى دولة قطر في قيادة معركة جنين على الرغم من غياب تلك الاطراف عن ساحة المعركة وظهورها في نهاية المطاف محاولة قطف نتائج صد العدوان بالاضافة الى تضخيم حادثة الاعتداء على قيادات فتح التاريخية التي كانت تشارك في تشييع شهداء معركة جنين الاخيرة والتي سقط فيها 12 شهيدا من حركتي فتح والجهاد الاسلامي