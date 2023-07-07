تهديد فلسطيني لقناة الجزيرة القطرية

ارسلت السلطة الفلسطينية كتاب احتجاج الى قناة الجزيرة القطرية حذرتها بموجبها باتخاذ اجراءات ضدها في حال واصلت القناة تجاوز قواعد العمل المهنية فيما يتعلق بمعالجة الملف الفلسطيني

وقال الكتاب الموجه الى الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الاعلامية ان تغطية القناة الخاصة باخبار فلسطين وخصوصا فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي الاخير على مدينة جنين ومخيمها خرج عن القواعد المهنية

وقال كتاب الاحتجاج ان عدم التوازن والالتزام بالموضوعية ظهر بوضوح من خلال التعرض للشان الفلسطيني الداخلي وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية يمس بالسلم الاهلي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني بالتالي يتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول فيها في دولة فلسطين والتي بموجبها تعمل قناة الجزيرة القطرية

وحذرت السلطة الفلسطينية القناة باتخاذ اجراءات قانونية في حال استمرت على نهجها محملة اياها المسؤولية في الوصول الى هذا القرار.

تعليق وليد العمري على ما تعرض له الاخ محمود العالول في جنين ... وهو موقف محترم جدا من وليد العمري وبالتاكيد ضد ما تتوقعه قناة الجزيرة pic.twitter.com/1Dh7XIahN6 — أ.د. جمال عبد الناصر محمد عبد الله أبو نحل (@iUKY3xdXogJDb8i) July 6, 2023

وحاولت القناة الترويج لبعض الاطراف المحسوبة عليها وعلى دولة قطر في قيادة معركة جنين على الرغم من غياب تلك الاطراف عن ساحة المعركة وظهورها في نهاية المطاف محاولة قطف نتائج صد العدوان بالاضافة الى تضخيم حادثة الاعتداء على قيادات فتح التاريخية التي كانت تشارك في تشييع شهداء معركة جنين الاخيرة والتي سقط فيها 12 شهيدا من حركتي فتح والجهاد الاسلامي