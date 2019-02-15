تهمة الاعتداء الجنسي تلاحق ممثل البابا في فرنسا

السفير البابوي في فرنسا لويجي فينتورا

أعلن مصدر قضائي الجمعة، أن السفير البابوي في فرنسا، لويجي فينتورا، يخضع لتحقيق في "اعتداءات جنسية" فتحته نيابة باريس في 24 كانون الثاني/يناير، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لوموند".

وقالت مصادر متطابقة إن بلدية باريس أبلغت الخميس، النيابة، بموجب المادة 40 من قانون العقوبات، أن شاباً من كوادرها اشتكى من أن رجل الدين الإيطالي، البالغ من العمر 74 عاماً، لامسه مرات عدة خلال حفل بقصر البلدية في 17 كانون الثاني/يناير.