لبنان: توافق على اختيار الوزير السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة خلفا للحريري

أفادت تقارير في وقت متأخر من ليل الخميس، بأنه تم الاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة في لبنان خلفا لسعد الحريري.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في وقت سابق الخميس في حسابه الرسمي على موقع تويتر إن لديه أملا في إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن مطالب المحتجين ستكون من أولويات الحكومة القادمة.

وشلت موجة جديدة من الاحتجاجات مختلف مناحي الحياة في لبنان بعدما أغضب الرئيس عون المتظاهرين بتصريحات حثهم فيها على إنهاء تمردهم على الفساد والمحسوبية في المؤسسة السياسية الحاكمة.

ويواجه لبنان بعد شهر من اندلاع احتجاجات عمت أرجاءه أزمة سياسية واقتصادية يتسع نطاقها دون ظهور أي مؤشر على اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال يوم 29 أكتوبر تشرين الأول.

وتريد جماعة حزب الله الشيعية القوية المدعومة من إيران وحليفتها حركة أمل تولي الحريري رئاسة الوزراء مجددا.

لكن الحريري المتحالف مع دول الخليج العربية والغرب قال إنه لن يعود للمنصب إلا إذا كان بوسعه تشكيل حكومة من المتخصصين تكون قادرة على إنقاذ الوضع واجتذاب الدعم الدولي.

وقال مصدر مقرب من الحريري ”نقبل بحكومة لا بد وأن تعكس توازنا سياسيا في البلاد، لكن من خلال المتخصصين وليس المرشحين التقليديين من الساسة الذين يشاركون في الحكومة عادة“.

وقال وزير الدفاع اللبناني الخميس إن البلاد في وضع "خطير للغاية" وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية وبين بدايات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.