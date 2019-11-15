توافق على الصفدي لترؤس حكومة تكنو-سياسية في لبنان

أكّدت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر في لبنان، الجمعة، أنه تم التوافق مبدئيا على وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي لترأس الحكومة المقبلة على أن تكون “تكنو -سياسية”.

وتتميز حكومة التكنو -سياسية عن التكنوقراط بدمجها بين وزراء حزبيين، وآخرين اختصاصيين.

وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن وزير الخارجية جبران باسيل سيكون خارج الحكومة المُقبلة حتى الآن.

ويتزعم رئيس البلاد ميشال عون، التيار الوطني الحر، بينما يترأسه صهره، وزير الخارجية، باسيل.

وكان التيّار، يمتلك أكبر كتلة وزاريّة في حكومة الحريري المستقيلة، تضمّ 11 من أصل 30 وزيرًا.

وعن سبب تسمية الصفدي، أوضحت المصادر أنه نقطة التقاء بين الأطراف السياسية كافة، بين تيّار المستقبل و تيار الوطني الحر ويتمتع بعلاقات دولية جيدة مع الخليج والغرب.

ولفتت إلى أن الصفدي تربطه علاقة شخصية مع الرئيس عون، ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وافق على اختياره.

وبخصوص اعتراض الشارع على اسم الصفدي، أشارت المصادر أن هناك مجموعات مهما قُدّم لها سوف تعترض، ليس الجميع يملك نفس التوجّهات وفي العموم سوف نرى الموضوع في الشارع عندما يتم التكليف رسميا. (الأناضول)