توافق على 18 وزيراً في حكومة لبنان

أدى اللقاء الرابع الذي عُقد مساء الاثنين بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى اتفاق على أن تتألف التشكيلة الوزارية من 18 وزيراً، ويمكن التأسيس على الاتفاق لمواصلة مشاورات التأليف بينهما من دون مشاركة طرف ثالث؛ في إشارة إلى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لعون الذي أعاد التواصل بين قصر بعبدا و«بيت الوسط».

وقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر أنه يتوقع تكثيف المشاورات بين عون والحريري لاستكمال التداول في توزيع الوزارات على الطوائف وتحديد أسماء الوزراء المرشحين لشغل الحقائب.

ولفت المصدر إلى أنه يتوقع الانتقال إلى مرحلة التأليف إلا إذا طرأت تطورات ليست في الحسبان. ورأى أن الأمر يتوقف على مدى استعداد عون لتوفير الشروط لولادة الحكومة بعد أن تقرر ترحيل المهلة المحدّدة لتأليفها إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وذلك استجابة لرغبة «حزب الله».