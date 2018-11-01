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توافق فصائلي على الهدوء بغزة الجمعة لإعطاء فرصة لمباحثات التهدئة

توافق فصائلي على الهدوء بغزة الجمعة لإعطاء فرصة لمباحثات التهدئة
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