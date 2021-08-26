توالي التحذيرات من "هجوم كبير" وشيك على مطار كابول

توالت التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وبلجيكا من هجوم وشيك على مطار كابول، وذلك في وقت تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولة يائسة للمغادرة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وحثت سفارة الولايات المتحدة في كابول عبر تحذير أمني أصدرته الأربعاء الأميركيين على تجنب التوجه إلى المطار، ودعت الموجودين منهم بالفعل عند بواباته إلى المغادرة فورا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة حذروا من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لعمليات الإجلاء عبر المطار.

وفي سياق متصل، حذرت استراليا الخميس، من "هجوم كبير" محتمل على المطار. وحثت مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

كما أعلنت بلجيكا أنها أوقفت عمليات الإجلاء من أفغانستان بسبب مخاوف من خطر شن هجوم إرهابي في مطار كابول.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحفي الخميس بأن بلاده أجلت إجمالا أكثر من 1.4 ألف شخص من أفغانستان ضمن هذه العملية، مشيرا إلى أن آخر رحلة إجلاء بلجيكية من كابل هبطت في إسلام آباد الليلة الماضية.

وأوضح دي كرو أن قرار إيقاف عمليات الإجلاء جاء على خلفية تدهور الوضع الأمني بشكل ملموس أمس الأربعاء، قائلا: "تلقينا معلومات من الأمريكيين ومصادر أخرى بشأن تفجير انتحاري وشيك في المطار، وكان ضمان الوصول إلى المطار عبر بواباته يزداد صعوبة أكثر فأكثر وأصبح مستحيلا في لحظة ما".

وقبل ذلك، أعلن وزير بريطاني أن هناك "تهديدا حقيقيا بشن هجوم وشيك" على المطار.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي في تصريحات صحفية الخميس، إن هناك معلومات استخباراتية "ذات مصداقية كبيرة" تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابل.

وأضاف "توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات".

وتابع هيبي "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك.. هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير، لكن لا يوجد ضمان لذلك".

عمليات سرية "للسي اي ايه"

وفي الغضون، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي اي ايه"، أطلقت عمليات سرية لإنقاذ الأميركيين الذين بقوا في أفغانستان، وذلك في مسعى لإجلاء جميع الأفراد قبل 31 أغسطس.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن السي اي ايه بدأت في الأيام الأخيرة عمليات سرية لإخراج الأمريكيين من كابل وخارجها باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية وبمساعدة من القوات البرية الأمريكية، التي لا تزال تحت سلطة وكالة المخابرات المركزية.

وقال مصدر في الكونغرس مطلع على جهود الإجلاء إن القوات الأمريكية ذهبت إلى كابل في مهام مشتركة مع حلفاء أجانب آخرين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، إلى مواقع محددة حيث أخرجت مواطنين من أمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء الأمريكي والأفغان الذين يحملون تأشيرات خاصة لمساعدة الجيش الأمريكي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن العمليات الجوية والبرية تعتبر "محفوفة بالمخاطر في ظل الظروف الحالية في أفغانستان، حيث بدأت الولايات المتحدة في إعطاء الأولوية لإجلاء الأمريكيين على الأفغان المعرضين للخطر. ومن بين هؤلاء آلاف المترجمين الأفغان وغيرهم ممن عملوا مع الحكومة الأمريكية لكنهم بقوا داخل البلاد ويواجهون عقاب طالبان".

فرنسا توقف عمليات الاجلاء

الى ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء غد الجمعة.

وأضاف كاستيكس:"سنواصل الإجلاء حتى مساء غد".

يأتي ذلك، بينما قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون الاربعاء، إنه من "المرجح جدا" أن تنهي فرنسا عمليات إجلاء مواطنيها وشركائها من أفغانستان اليوم الخميس، لكن كاستيكس أكد أنها ستستمر حتى مساء الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها حثوا الناس على الابتعاد عن مطار كابل اليوم بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم "داعش" بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الخميس، إن بلاده تهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

وقال آكار إن "القوات المسلحة التركية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق رغم الكثافة غير العادية في مطار كابل".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان يوم أمس، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان.

وقامت وحدات من القوات التركية إلى جانب نظيراتها من الولايات المتحدة وبريطانيا حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابل، الذي تجري عبره عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية خلال حملتها العسكرية في أفغانستان.