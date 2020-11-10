توالي ردود الفعل الاقليمية والعالمية على وفاة عريقات

من طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ومن أنحاء العالم توالت عبارات الرثاء بعد وفاة صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين يوم الثلاثاء في القدس متأثرا بإصابته بكوفيد-19.

* الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

"إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

* نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط:

"أتقدم بأحر التعازي لأسرة صائب عريقات والشعب الفلسطيني. لطالما كنت (يا عريقات) مقتنعا بأن إسرائيل وفلسطين يمكن أن تعيشا في سلام، ولم تفقد الأمل قط في المفاوضات، ودافعت عن شعبك بكبرياء! سنفتقدك يا صديقي، ارقد في سلام!"

* بيان عائلة عريقات:

"بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ونفوس صابرة محتسبة، ينعي آل عريقات في كل مكان إلى شعبنا العربي الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم حيثما وجدوا العم المناضل صائب محمد صالح عريقات ’أبو علي’ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وابن العائلة البار. الذي فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى هذا اليوم إثر مضاعفات ناجمة عن إصابته بفايروس كورونا. عن عمر ناهز 65 عاماً قضى جلها مدافعا عن القضية الفلسطينية وعن الحرية والعدالة والاستقلال.

"إننا وإذ نعلن هذا الخبر نعزي أنفسنا ونعزي كل من عرف المرحوم وقابله وأحبه".

* توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق والمبعوث السابق للرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط.

"كانت بيني وبين صائب عريقات خلافات كثيرة حول عملية السلام وكيف يمكن الوصول بها إلى نهاية ناجحة. لكني لم أشك للحظة واحدة في إخلاصه أو إحاطته بالأمر أو التزامه الشديد والدائم نحو الشعب الفلسطيني والسلام. كان مفاوضا أسطوريا يعي كل عقدة وكل جانب من ’حل الدولتين’ وداعية له لا يصيبه الملل.

"لقد وهب حياته لقضية قيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، وإنها لمأساة أنه لم يعش حتى يراها تتحقق. ولكن عندما تتحقق فسيتذكره الناس باعتباره واحدا من أهم مهندسيها. أتقدم بالتعازي لأسرته. فليرقد في سلام".

* المفاوضة الفلسطينية المخضرمة الدكتورة حنان عشراوي:

"ننعي اليوم فقد زميل عزيز ومناضل فلسطيني، رجل أحب الحياة وناضل بقوة من أجل ضمان حياة الحرية لنفسه ولشعبه.

"شخصيا، أنعي فقد صديق وزميل عملت معه منذ الثمانينات سعيا وراء الحق الثابت لشعبنا في الحياة والكرامة والعدل والحرية والحقوق محررا من وحشية الهيمنة والاحتلال العسكري الإسرائيلي".

* مارتن إنديك السفير الأمريكي السابق في إسرائيل:

"فلترقد في سلام يا أخي في السلام. إن التزامك بالسعي إلى الحرية لشعبك بالوسائل السلمية سيبقى دائما منارة يهتدي بها إلى الأبد".

* تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة:

"حزينة لوفاة صائب عريقات. كرس صائب حياته لشعبه. اعتاد أن يقول: تحقيق السلام هو مصيري. وعندما مرض أرسل لي رسالة نصية قال فيها: لم أنته مما خلقت لأفعله. أتقدم بخالص التعازي للفلسطينيين ولعائلته. سنفتقده".

* جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:

"كمشارك رئيسي في مفاوضات اتفاقات أوسلو، كان مؤيدا على الدوام لحل عادل ودائم وتفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من أجل إقامة دولتين.

"أسهم شخصيا في تطوير علاقات وثيقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين. أنا ممتن له لإسهامه في هذا الصدد".

* تساحي هنجبي الوزير في الحكومة الإسرائيلية:

"أستطيع التعبير عن الحزن لوفاته. أعرف أن إسرائيل بذلت جهدا كبيرا في سبيل شفائه... آمل ألا تعاني أسرته أي آلام أخرى".

* آرون ديفيد ميلر وسيط السلام الأمريكي السابق ومستشار عدد من وزراء الخارجية الأمريكيين:

"أنعي رحيل صائب عريقات وأقدم التعازي لنعمة (زوجته) وأبنائه. كان صائب صديقي وشريكي في التفاوض لسنوات. جمعنا هدف أعرف أنه آمن به بشدة: سلام إسرائيلي فلسطيني. سأفتقده بشدة.

"من مدريد إلى كامب ديفيد ثم إلى أوائل الألفية الجديدة كثيرا ما كان كل منا يزعج الآخر في المفاوضات. لكنه لم يتخل أبدا عن الإيمان بإمكانية إحلال سلام إسرائيلي فلسطيني. ووهب حياته من أجل ذلك".

* حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي:

"عمل الدكتور صائب عريقات طيلة حياته من أجل السلام وأيد حل الدولتين وعارض العنف. والآن لا بد أن نواصل السير على دربه صوب سلام عادل ونهاية للنزاع".

* أيمن عودة رئيس القائمة الموحدة التي تضم بالأساس الأقلية العربية في إسرائيل:

"سنتذكر صائب عريقات عندما يحتفل هذا الشعب العظيم بالنصر ويحتفل في القدس العاصمة. سنتذكر من أفنى عمره في سبيل هذا الشعب وحقوقه المشروعة".

* حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية‭ ‬(حماس):

"ننعى إلى شعبنا الفلسطيني القائد الوطني والمناضل الدكتور صائب عريقات ونتقدم بخالص التعزية لرفاقه في اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس محمود عباس".

